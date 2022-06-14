اجتماع ليبي تونسي لمناقشة كافة المختنقات التي تُواجه المسافرين بمعبر رأس أجدير

طرابلس 14 يونيو 2022 (وال)- شارك وزير الداخلية لواء خالد مازن في الاجتماع الثاني؛ ‏لتعزيز التعاون بين ليبيا وتونس ومعالجة كافة المختنقات بمنفذ رأس أجدير.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمعبر رأس أجدير بحضور وزيري المواصلات ‏والحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، ووزير النقل بتونس؛ وضع الحلول العاجلة لكافة المشاكل العالقة بالمعبر، بما يضمن انسياب حركتي المسافرين ‏والبضائع، وإحلال الميكنة الإدارية لوفرة المعلومات لتفادي ‏تشابه الأسماء.

كما بحث الجانبان جهود تطوير المنشآت الخدمية بالمنفذ، ‏وإجراء زيارة تفقدية خلال المدة القادمة، من أجل الوقوف على ‏ما تم الاتفاق عليه من الجانبين.‏

هذا وحضر الإجتماع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون ‏الأجانب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة ‏الجمارك، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ ورئيس جهاز تنمية ‏وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ ‏البرية، ومندوب عن وزارة الخارجية، ومدير أمن منفذ رأس ‏أجدير، عميد بلدية زوارة، وعميد بلدية بن قردان، ورؤساء ‏الرقابات الأمنية بالمنفذ، وعدد من المسؤولين بشرطة الحدود ‏التونسية. ‏ (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال