وفد حكومي يبحث تسهيل الحركة بمعبر رأس جدير

اجتمع اليوم الثلاثاء 14 يونيو ، الوفد الوزاري من حكومة الوحدة الوطنية الذي ضم وزارء الداخلية والمواصلات والحكم المحلي وعدد من مدراء الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية بوزير النقل التونسي وعدد من المسؤولين بمعبر رأس جدير الحدودي ، وذلك للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المسافرين والعاملين بمعبر رأس جدير الحدودي من الجهتين .

وتم خلال هذا الاجتماع طرح العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، ومعالجة المختنقات بمعبر رأس أجدير ، ووضع الحلول العاجلة بما يضمن انسيابية حركة المسافرين والبضائع ،وإحلال الميكنة الإدارية لوفرة المعلومات ولتفادي تشابه الأسماء ، بالإضافة إلى تطوير المنشآت الخدمية بالمنفذ .

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