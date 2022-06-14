لجنة متابعة مادة الدقيق تبحث وضع آلية للإستفادة من إنتاج القمح الوطني من مزارع المنطقة الجنوبية

ناقشت لجنة متابعة مادة الدقيق بوزارة الصناعة والمعادن اليوم الثلاثاء، أسباب أزمة مادة الدقيق وتداعيات ارتفاع سعر رغيف الخبز مع نقيب عام الخبازين نقيب الخبازين بالمنطقة الشرقية.

حيث تم التطرق خلال الاجتماع إلى جملة من المقترحات لحل الأزمة أبرزها إنشاء صندوق وطني للحبوب مهمته توفير مخزون استراتيجي لمادة القمح، وكذلك وضع آلية للسيطرة على حركة المخزون وتنظيم الأسعار لتحقيق الأمن الغذائي.

إلى جانب وضع آلية للإستفادة من إنتاج القمح الوطني من مزارع المنطقة الجنوبية والتنسيق مع مطاحن الدقيق إضافة إلى دعم الدولة للمزارعين بالخصوص.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عدم منح تراخيص مزاولة نشاط (مخبز) إلا بعد منح شهادة سجل صناعي لها وذلك للحد من وجود مخابز وهمية، وكذلك على ضرورة تدخل الدولة لوضع آلية لدعم مادة القمح حتى يتم تثبيث سعر رغيف وفق مستوى المعيشة لأفراد المجتمع.

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