مع أزمة إغلاق النفط… “الدبيبة”: المصرف المركزي لديه احتياطي 50 مليار دولار وسنصمد أمام هذه المحنة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء إن الانتخابات كانت من أولويات حكومتنا، ولكن مسؤوليتنا في انتخابات 24 ديسمبر كانت محدودة جدا، وتتمثل في تأمينها.

وأضاف “الدبيبة” في حوار مع موقع جون أفريك الفرنسي أن كل الأجسام متأخرة عن جدولها الزمني، وننتظر إنجاز مجلسي النواب والدولة مهمتهم خلال اجتماعهم في القاهرة تحت رعاية وليامز، وذلك للتحضير للانتخابات، مشيراً إلى أنه لو توصلت اجتماعات القاهرة إلى قانون الانتخابات، فنستطيع تنظيمها خلال شهر أو شهرين، إذ كل شيء جاهز.

وأشار رئيس الحكومة أنه إذا لم يتوصل مجلسا الدولة والنواب إلى توافق على قاعدة دستورية فسندعو المواطنين للتظاهر والتعبير عن رغبتهم في إجراء الانتخابات، إذ لا يمكننا الانتظار إلى مالا نهاية، لافتا إلى أن المشكلة ليست مع الحكومة، بل بين مجلسي النواب و الدولة، فلو استبدل عبد الحميد بفتحي فلن يعني هذا صدور قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وبشأن إغلاق النفط أفاد “الدبيبة” : أن الشعب الليبي قد اعتاد على الوقوف أمام الصعاب، كما أن المركزي لديه احتياطي 50 مليار دولار، وما زلنا ننتج الغاز، وسنصمد أمام هذه المحنة.

