“الدبيبة” : الحكومة أنفقت 1 مليار دينار لصيانة المحطات الكهربائية وما زالت تحتاج إلى أكثر.. وطرح الأحمال سيتقلص بدءا من شهر يوليو “7”

صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” لموقع جون أفريك الفرنسي أن المحطات الكهربائية في ليبيا لم تخضع للصيانة للمحطات من 10 سنوات، وبعضها تجاوز عمره 40 عاما ولذا فهي خارج الخدمة.

وأوضح رئيس الحكومة في لقاء خاص للموقع أن حكومة الوحدة الوطنية قد أنفقت 1 مليار دينار على الصيانات الدورية للمحطات الكهربائية، وما زالت المحطات تحتاج إلى أكثر، مع التأخير في الأعمال بسبب صعوبة الحصول على قطع غيار هذه المحطات لكونها قديمة.

وأفاد “الدبيبة” أن ساعات طرح الأحمال ستتقلص ابتداء من يوليو 7 فور تشغيل المحطات الجديدة في طبرق، مصراتة وجنزور، مبينا أن الانقطاعات لن تختفي كليا ولكن لن نشهد إظلاما تاما، وما زلنا في حاجة إلى عدد من المحطات لتغطية العجز.

