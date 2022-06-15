اقتصاد

غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس تستعرض آلية حصر الأنشطة التجارية والخدمية

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمعت اللجنة العليا لحصر الأنشطة التجارية والخدمية بطرابلس الكبرى اليوم الثلاثاء 14 يونيو ، برئاسة “ناجي ابوجعلال” رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ، والمدير العام والمستشار القانوني بالغرفة ومندوبي عن وزارتا الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعادن ، وجهاز الحرس البلدي ، والاتحاد العام للمهن الصناعية والحرفية ، ومجلس اتحاد طرابلس الكبرى.

واستعرضت اللجنة المهام الموكلة اليه وفقا. لقرار تشكيلها الصادر لجنة إدارة الغرفة وسبل تنفيذها بالشكل المطلوب ، حيث أعتمدت اللجنة آلية عملها في حصر الأنشطة التجارية والخدمية ببلدية طرابلس الكبرى .

كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم مراقبات الاقتصاد والتجارة بالبلديات وجهاز الحرس البلدي تحت أشراف وتوجيه اللجنة العليا .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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