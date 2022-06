“الدبيبة” : النتائج الأولية للتحقيقات في اشتباكات طرابلس الأيام الماضية أكدت أن من تسبب فيها مأجورون

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء أن النتائج الأولية للتحقيقات في اشتباكات طرابلس الأيام الماضية أكدت أن من تسبب فيها مأجورون.

وأضاف “الدبيبة” في لقاء خاص مع موقع جون أفريك الفرنسي أن مدير إدارة الاستخبارات العسكرية السابق “أسامة الجويلي” حاول إبراز قوته، لكن لا أعتقد بأنه سيذهب أبعد من ذلك، وفي كل الأحوال لسنا في حالة تأزيم.

وقال رئيس الحكومة: أوافق وأدعم كل الحوارات التي تؤدي إلى السلام والأمن، لا نملك الحل لوحدنا، والمجموعات المسلحة تتحاور فيما بينها، ولا أشارك في حواراتها كرئيس للحكومة.

