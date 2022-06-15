وصول 2,400 أسطوانة غاز طهي إلى سبها

وصلت إلى مستودعات سبها لتوزيع أسطوانات غاز الطهي، 2,400 أسطوانة، قادمة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

ومن المقرر توزيع الكمية على 8 نقاط توزيع على مستوى المدينة، بواقع 300 أسطوانة لكل موزع، كما قامت الشركة في وقت سابق، بإرسال 1,800 أسطوانة غاز طهي لمدينة سبها، لتغطية النقص الحاصل في المدينة.

وتواصل شركة البريقة إرسال شحنات غاز الطهي لعدد من المدن الليبية، بهدف تعزيز السوق المحلية، وسد حاجة المواطنين من غاز الطهي والوقود، حيثُ تسلّمت إدارة عمليات منطقة طبرق، في وقت سابق، 6,440 أسطوانة غاز طهي، قادمة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

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