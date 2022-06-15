صعود سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 15 يونيو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 15 يونيو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 15 يونيو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.1025 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.105 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.1025 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.1075 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.1875 دينار

اليورو – طرابلس = 5.3500 دينار

اليورو – بنغازي = 5.3600 دينار

الجنية الإسترليني 6.2500 دينار

الليرة التركية 0.33 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب219.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب255.50 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب291.9 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2044 دينار

كسر الفضة 2.8 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.32 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.32 “مصرف الوحدة” – 5.14 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.