صعود سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 15 يونيو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 15 يونيو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 15 يونيو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 5.1025 دينار
الدولار الامريكي – زليتن 5.105 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 5.1025 دينار
الدولار الامريكي – مصراتة 5.1075 دينار
حوالات دبي-تركيا – 5.1875 دينار
اليورو – طرابلس = 5.3500 دينار
اليورو – بنغازي = 5.3600 دينار
الجنية الإسترليني 6.2500 دينار
الليرة التركية 0.33 دينار
الدينار التونسي 1.65 دينار
الجنية المصري 0.27 دينار
الدينار الأردني 6.85 دينار
كسر الذهب عيار 18 ب219.0 دينار
كسر الذهب عيار 21 ب255.50 دينار
كسر الذهب عيار 24 ب291.9 دينار
ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2044 دينار
كسر الفضة 2.8 دينار
بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”
دولار بشيك المصدق: – 5.32 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.32 “مصرف الوحدة” – 5.14 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.
أضف تعليقـك