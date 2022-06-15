تراجع طفيف للدولار وارتفاع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 15 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 15 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8303 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0655 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8113 دينار، والدولار الكندي 3.7308 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2801 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2873 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3151 دينار، والدينار التونسي 1.5529 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4813 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 15 يونيو 2022: