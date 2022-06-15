أمين حلف شمال الأطلسي يؤكد حاجة الحلف للتدريب والاستعداد

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال محادثات غير رسمية مع رئيس وزراء هولندا مارك روته وزعماء الدنمارك، لاتفيا، بولندا، رومانيا، بلجيكا، والبرتغال؛ حاجة الحلف إلى مزيد من الاستعداد والتدريب، وتعزيز وجوده على امتداد الحدود الشرقية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

جاءت تصريحات ستولتنبرغ قبل أسبوع من قمة الحلف الواسعة والتي ستقام في نهاية يونيو الجاري في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال ستولتنبرغ إن الحلف سيزود أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وبعيدة المدى جديدة استجابة لمناشدة الرئيس الأوكراني، دون أن يكشف عن نوع هذه الأسلحة.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي قدم منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية دعمًا كبيرًا لأوكرانيا، حيث أرسل لها أسلحة ثقيلة تساعدها على التصدي للهجوم الروسي.

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