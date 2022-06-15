“بوجواري” يُتابع سير عدد من المشاريع الخدمية بمنطقة بوهديمة

التقى رئيس المجلس التسييري للبلدية “الصقر عمران بوجواري” مع رئيس الفرع البلدي بوهديمة “محمد العريبي”؛ بحضور مدير إدارة شؤون المحلات “ناصر المشيطي”.

حيث تم استعراض إحتياجات المنطقة من المشاريع في مجال الخدمات الأساسية، وقد أصدر “بوجواري” تعليماته بصيانة وتطوير شارع السودان بمنطقة بوهديمة القاطع المُمتد من الطريق الدائري الثالث حتى الطريق الدائري الرابع وتركيب أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية في الشارع، وصيانة ورصف عدد من الشوارع بالمنطقة والقيام بحملة نظافة عامة لمدخل المنطقة من جهة الجسر.

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