“أبوجناح” يصل مصراتة لزيارة عدد من المرافق الصحية بالمدينة

وصل صباح اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” إلى بلدية مصراتة، لتفقّد أوضاع المرافق الصحية بالمدينة والوقوف على سير العمل فيها.

وتوجّه “أبوجناح” فور وصوله إلى مقر المجلس البلدي مصراتة لعقد اجتماع مع عميد وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الأعيان بالمدينة، والتباحث حول المشاكل والمختنقات التي تواجه عمل المرافق الصحية بالبلدية، وتحسين الخدمات للمواطنين.

هذا وستشمل زيارة وزير الصحة المُكلّف عددًا من المؤسسات والجهات الخدمية التابعة لقطاع الصحة، أبرزها مركز مصراتة لعلاج أمراض القلب والشرايين، والمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة.

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