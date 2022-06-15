(الخطوط الجوية الليبية) الناقل الرسمي للحجاح إلى الأراضي المقدسة لهذا الموسم 

طرابلس 15 يونيو 2022 (وال) _ اتفق رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة المكلف مع الشركة القابضة للطيران وشركة الخطوط الجوية الليبية و وكيل وزارة المواصلات، أن تكون شركة الخطوط الجوية الليبية، هي الناقل الرسمي للحجاح إلى الأراضي المقدسة على متن طائراتها A330 ابتداءً من تاريخ 24 / 6 / 2022م.

هذا وحضر الاجتماع الذي عقد لمناقشة إجراءات تيسير رحلات الحجاج، عضو مجلس إدارة الهيئة، و مدير مكتب المتابعة ومدير مكتب الشؤون القانونية ومدير إدارة الحج ومدير الشؤون الإدارية.

واتفق المجتمعون على حلحلة كل المعوقات، وتوفير جميع الإمكانيات التي من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات، لتيسير رحلة الحجاج لهذا الموسم. (وال _ طرابلس)

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