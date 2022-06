مجلس النواب يعتمد الميزانية العامة للدولة بقيمة تناهز 89.7 مليار دينار

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” أن البرلمان اعتمد في جلسة اليوم الأربعاء قانون الميزانية العامة للدولة بقيمة تتجاوز 89 مليار و689 مليون دينار.

وكانت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا” قد أحالت مقترح مشروع الميزانية العام للدولة إلى مجلس النواب بقيمة ناهزت 94.8 مليار دينار، قبل أن يتم تعديلها بعد ورود ملاحظات عليها من لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب.

