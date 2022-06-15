أويل برايس: الوطنية للنفط تعمل على ترتيبات بديلة لعائدات النفط

ذكر موقع أويل برايس النفطي أمس الثلاثاء إن سعر النفط في ليبيا يتسبب في حدوث فوضى اقتصادية في جميع أنحاء العالم حيث تمثل ليبيا خطرا رئيسيا على العرض وقد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف الموقع: إذا تم إحراز تقدم حقيقي في مسألة التوزيع العادل لعائدات النفط داخل البلاد فإن خطر الإنقطاع في الإمدادات سيستمر في توثر الأسواق بالإضافة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية للعديد من البلدان بسبب أسعار النفط والغاز التي لا تزال مرتفعة نتيجة سلسلة أخرى واسعة من عمليات الإغلاق على منشآت النفط الرئيسية في ليبيا.

ومرة ​​أخرى وراء الكواليس في محادثات القاهرة الأخيرة التي أجرتها الولايات المتحدة، يجب أن يكون هناك تقدم حقيقي بشأن قضية العدالة والتوزيع لعائدات النفط .

ووفقًا لمصدر قانوني في واشنطن تحدث إلى أويل برايس وتم التأكيد عليه مؤخرا إن اتفاقية سبتمبر عام 2020 كانت المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على ترتيبات مصرفية بديلة لعائدات النفط .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية