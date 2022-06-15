رويترز: البرلمان سيتخد هذه الخطوة في حال رفض المركزي تمويل حكومة باشاغا

ذكرت وكالة رويترز العالمية للأنباء إن البرلمان يصوت اليوم الأربعاء للموافقة على ميزانية الحكومة التي عينها في شهر مارس رغم رفض الحكومة الحالية في طرابلس التنحي في خطوة قد تسرع من العودة إلى طريق مسدود .

وأضافت الوكالة: بدأت جلسة البرلمان في مدينة سرت الساحلية لمناقشة خطة الموازنة المقترحة لحكومة فتحي باشاغا كما يهدد الخلاف حول السيطرة على عائدات الحكومة .

وأشارت الوكالة إلى أن في حال رفض المصرف المركزي في طرابلس تمويل حكومة باشاغا بعد موافقة البرلمان عليها ، فقد يطلب البرلمان من نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي والذي يعمل من المنطقة الشرقية توفير التمويل وهذا من شأنه أن ينهي بشكل فعال عملية إعادة التوحيد وفقا للوكالة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية