خاص.. “بن عثمان”: المجلس الليبي لنفط والغاز يحاول طمئنة الشركات الأجنبية للعودة إلى ليبيا رغم تحذيرات سفاراتهم

صرح رئيس المجلس الليبي لنفط والغاز “خالد بن عثمان” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: أن مشاركة المجلس في معرض “بترو إفريقيا 2022” بدولة تونس جاء تلبية لدعوة وزارة الأنشطة البترولية التونسية للمشاركة في هذا المعرض الدولي ،مضيفاً أن المجلس قد شارك بثلاثة ورقات بحثية في المؤتمر المقام على هامش هذا المعرض .

مضيفاً إلى أن المجلس كان يعول على إقامة هذا المعرض بليبيا ولكن الانقسامات السياسية وتخوف الشركات الأجنبية حال دون إقامة هذا المعرض بليبيا ، وذكر “بن عثمان أنه قد تقرر إقامة الدورة القادمة للمعرض بليبيا .

وأشار “بن عثمان” إلى أن المجلس يحاول طمئنة الشركات الأجنبية للعودة إلى ليبيا رغم أن سفارات هذه الشركات تحذرهم من العودة إلى ليبيا بسبب الوضع الراهن في البلاد .

وتابع “بن عثمان” أن عدم عودة الشركات الأجنبية يعطي وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية لنفط الفرصة لإبراز القطاع الخاص ، مؤكداً بأن القطاع الخاص له القدرة والكفاءة في مجال الخدمات النفطية ، موضحاً بأن القطاع الخاص إستطاع إثبات وجوده بعد مغادرة الشركات الأجنبية سنة 2011 و2014 واستطاع إرجاع الإنتاج النفطي لمعدلات الطبيعة في تلك الفترة.

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