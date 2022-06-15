“بليحق”: المبلغ الإجمالي للميزانية 98،689 مليار بعد سلسلة من التعديلات والتخفيضات

صرح الناطق باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” خلال مؤتمر صحفي بخصوص إقرار اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة المقدمة من الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ،حيث قال إن مجلس النواب عقد جلسة إقرار الميزانية العامة للدولة برئاسة رئيس المجلس وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب

حيث تم إعتماد الميزانية العامة بعد التعديلات التي تم إجراءها ليلة الأمس بحضور النائب الأول لمجلس النواب واللجنة المالية لمجلس النواب ، واللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس رقم 41 لسنة 2020 ولجنة وزارة المالية المكلفة بإعداد الميزانية.

وأضاف “بليحق” أن قرار إقرار الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 جاءت بإجماع أعضاء مجلس النواب الحضور والأعضاء الذين لم يتمكنوا من الحضور صوتوا عن طريق التصويت الإلكتروني وعددهم خمسة أعضاء و98 عضواً صوتوا بالحضور بإجمالي 103 عضو .

وأشار “بليحق” إلى أن المبلغ الإجمالي للميزانية 98،689 مليار بعد التعديلات والتخفيضات التي أجريت بعد سلسلة من الاجتماعات .

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