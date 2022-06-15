خاص.. القاجيجي لصدى : نبحث عن تمويل لمشروع بقيمة 50 مليون دولار

صرح المدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال الليبي “العارف القاجيجي” لصحيفة صدى الاقتصادية أن الهدف الأساسي من مشاركة المجلس بمعرض “بترو إفريقيا 2022” هو البحث عن شركات حقيقة باعتبار أن واجب المجلس هو التشبيك بين الشركات العضوة في المجلس والشركات المناظرة لها في كل دول العالم .

وتابع”القاجيجي” القول بأن المجلس قام بانشاء قاعدة بيانات جيدة ومنصة أعمال رقمية إنشئت بالتعاون مع المؤسسة الامريكية لتنمية تستهدف تجميع المعلومات الاقتصادية في مكان واحد وتقديم خدمات لرجال الأعمال .

وأشاد “القاجيجي” بالمشروع الذي قدمته شركة السراج المنير لطاقات المتجددة وهي أحد أعضاء المجلس الخاص بنقل الطاقة من الصحراء الليبية عن طريق محطات موزعة بشكل مخطط بقدرة انتاجية تصل إلى 1000 ميغاوات يتم نقالها الي مناطق الساحل ومن ثم إلى دول أوروبا .

وأضاف أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من البرلمانات الأوروبية وتبناه العديد من البرلمانيين في أوروبا ، ونحن اليوم من خلال هذا المعرض نبحث عن سبل تمويل لهذا المشروع الذي تقدر قيمته بما لا يقل عن 50 مليون دولار .

وأشار المدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال إلى أن المشروع جاهز لتنفيذ منذ سنة 2013 ورغم الإتفاق والوعود من الشركة العامة للكهرباء ورئيس مجلسها في ذلك الوقت “عبدالمجيد حمزة” ولكن لم يتم الايفاء بالوعود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية