“أبوجناح” يبحث حلحلة المشكلة المتعلقة بمركز علاج أمراض القلب ومركز غسيل الكلى بمدينة مصراتة

قام وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” اليوم الأربعاء 15 يونيو ، بزيارة تفقدية لمركز مصراتة التخصصي لعلاج أمراض القلب والشرايين والاوعية الدموية ، للوقوف على المشاكل التي تعيق عمل المركز بعد توقف الشركة المنفذة لمشروع إنشاء وتجهيز المبنى .

حيث أستعرض مدير المركز خلال الاجتماع الذي عقده مع وزير الصحة المكلف ، المراحل التي تواقفت الشركة على إنجاز بعد إنجاز 85‎%‎ من الأعمال المدنية ، وتجهيز المركز بنسبة 90 ‎%‎ ، وذلك لعدم تسييل المخصصات المالية الخاصة بتنفيذ المشروع .

وأعرب “أبوجناح” خلال هذاالاجتماع حرص الوزارة على حلحلة المشاكل التي تحول دون استكمال المشروع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما بحث وزير الصحة المكلف مع مدير عام مركز غسيل الكلى بمدينة مصراتة ، الصعوبات التي تواجه مرضى الكلى بمدينة مصراتة ، وأبرزها عدم تخصيص مبنى للمركز ، والتأخير صرف مستحقات العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة ، ونقص مشغلات غسيل الكلى .

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