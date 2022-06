عضو بمجلس النواب: محافظ المصرف المركزي لن يكون قادرا على رفض تمويل حكومة “باشاغا” بالميزانية المعتمدة من البرلمان

قال عضو مجلس النواب “سعيد امغيب” في تصريح لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” لن يكون قادرًا على رفض تمويل الميزانية المعتمدة اليوم من مجلس النواب للحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا”، خصوصًا وأن هذه الحكومة جاءت باتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

وأضافت الوكالة بأنه ووفقا لمحللين ليبيين فإنه في حال رفض مصرف ليبيا المركزي تمويل الميزانية المعتمدة من مجلس النواب للحكومة الليبية برئاسة “باشاغا”، فإن البرلمان قد يطلب من محافظ المصرف المركزي ببنغازي “علي الحبري” تمويل الميزانية، الأمر الذي سينهي فعليًا عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي المستمرة منذ عدة أشهر.

