وزارة الحكم المحلي تقوم بتدريب موظفين البلديات على منظومة الإيرادات المحلية

اجتمع موظفي وزارة الحكم المحلي اليوم الأربعاء 15 يونيو ، بديوان وزارة الحكم المحلي ، مع بلديات أبوسليم ، الشويرف، الجليدة ، ظاهر الجبل ، القطرون ، مسلاتة ، زلطن،الرحيبات، تاورغاء، طبرق، رقدالين.

وتم خلال هذا الاجتماع تعريف موظفين البلديات بمنظومة الإيرادات المحلية ، وتدريبهم على آلية العمل والخطوات والإجراءات الخاصة بالإيرادات المحلية وتفعيلها في البلديات .

ويأتي هذا الاجتماع في إطار العمل المستمر على أهمية تكثيف الجهود والعمل على إنجاح المنظومة ، وإعداد التقارير الدورية للبلديات وتزويدهم بحسابات خاصة بالبلدية بخصوص جباية الإيرادات المحلية .

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