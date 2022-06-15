اقتصاد

وزارة الحكم المحلي تقوم بتدريب موظفين البلديات على منظومة الإيرادات المحلية

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع موظفي وزارة الحكم المحلي اليوم الأربعاء 15 يونيو ، بديوان وزارة الحكم المحلي ، مع بلديات أبوسليم ، الشويرف، الجليدة ، ظاهر الجبل ، القطرون ، مسلاتة ، زلطن،الرحيبات، تاورغاء، طبرق، رقدالين.

وتم خلال هذا الاجتماع تعريف موظفين البلديات بمنظومة الإيرادات المحلية ، وتدريبهم على آلية العمل والخطوات والإجراءات الخاصة بالإيرادات المحلية وتفعيلها في البلديات .

ويأتي هذا الاجتماع في إطار العمل المستمر على أهمية تكثيف الجهود والعمل على إنجاح المنظومة ، وإعداد التقارير الدورية للبلديات وتزويدهم بحسابات خاصة بالبلدية بخصوص جباية الإيرادات المحلية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك