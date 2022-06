خلال زيارته مصراتة.. السفير القطري يؤكد اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع البلدية

أكد السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، على اهتمام بلاده بتطوير علاقات التعاون مع بلدية مصراتة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال زيارته، إلى مدينة مصراتة رفقة القنصل العام لبلاده، عبدالله المري، التقى خلالها عميد البلدية وأعضاء مجلس الأعيان والحكماء بالمدينة.

وأجرى السفير القطري زيارة إلى المنطقة الحرة بمصراتة، حيث تأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الّتي تهدف لتقوية وتعزيز علاقات وشراكات المنطقة الحرة بمصراتة مع المستثمرين القطريين والجهات الداعمة.

وجرى استعراض مزايا الاستثمار بالمنطقة الحرة بمصراتة والإمكانيات المتاحة، خصوصا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الذي أصبح جاهزا لاستقبال طلبات الاستثمار.

المصدر: المنطقة الحرّة بمصراتة + بلدية مصراتة.

