“العابد” يشدد على ضرورة تفعيل كل البرامج والمشاريع التدريبية في النصف الثاني من هذا العام

اجتمع وزير العمل والتأهيل «علي العابد» اليوم الأربعاء، مع مدير إدارة التدريب والتكوين المهني «لبيب الرملي» ومدير إدارة جودة التدريب «نعمية العاشق» وموظفي الإدارتين بحضور مستشار الوزير «السائح أبودربالة».

تناول الاجتماع مناقشة سير العمل بالإدارة واستعرض الاجتماع المراحل التي وصلت فيها روزنامة التدريب 2022م للباحثين عن عمل والموظفين في عدد من البلديات ، إلى جانب آلية تفعيل إتفاقيات بدائل التدريب مع الشركات لضمان تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل المسجلين في مركز المعلومات والتوثيق .

وكذلك البدء الفعلي في تفعيل مبادرة مهنتك مستقبلك والتي ستنطلق قريبا للتدريب ورفع الكفاءة وتعزيز قدرات في البلديات التي لا يوجد بها مراكز تدريبي مهني لضمان تخريج دفعات من العاطلين ودمجهم في سوق وفق الاحتياجات المطلوبة.

وفي ختام الاجتماع شدد “العابد” على ضرورة تفعيل كل البرامج والمشاريع التدريبية في النصف الثاني من هذا العام.

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