“الكيلاني” تبحث مستجدات مقترح زيادة مرتبات موظفي الوزارة والفروع والجهات التابعة

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” اليوم الأربعاء اجتماعاً، مع وكيلي الوزارة “حسين البحباح” وكيل شؤون الديوان وذوي الاحتياجات الخاصة “فرج مجاهد” وكيل شؤون الفروع.

تناول الاجتماع مناقشة مستجدات مقترح زيادة مرتبات موظفي الوزارة والفروع والجهات التابعة بناء على تعليماتها .

إلى جانب منحة الزواج لذوي الإعاقة وأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد استلام دفعة أولى من الصكوك الخاصة بالمنحة من مختلف مناطق ليبيا، أيضاً متابعة للجنة المشكلة لإعادة تطوير القانون رقم 5 لسنة 1987 وموائمته مع القوانين الدولية التي وقعت عليها ليبيا في ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى بعض الأمور الادارية والفنية التي تهم القطاع .

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