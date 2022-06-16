الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة إلى 1.75%

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس “0.75 %”، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 إلى 1.75%، ضمن جهود مواجهة التضخم الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية.

ورجح الفيدرالي أن يُسجل الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 1.7%، مع حلول ديسمبر المقبل على أن تستقر معدلات النمو عام 2023.

وكان معدل التضخم العام قد ارتفع في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الحالي لأعلى مستوى له منذ 41 عاماً، مسجلاً 8.6%، مدفوعاً بأسعار المحروقات والسكن والمواد الغذائية، بالإضافة لأسعار الطاقة المستهلكة محلياً التي صعدت بنسبة 34% بالمقارنة على أساس سنوي

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