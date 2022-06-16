اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة إلى 1.75%

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس “0.75 %”، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 إلى 1.75%، ضمن جهود مواجهة التضخم الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية.

ورجح الفيدرالي أن يُسجل الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 1.7%، مع حلول ديسمبر المقبل على أن تستقر معدلات النمو عام 2023.

وكان معدل التضخم العام قد ارتفع في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الحالي لأعلى مستوى له منذ 41 عاماً، مسجلاً 8.6%، مدفوعاً بأسعار المحروقات والسكن والمواد الغذائية، بالإضافة لأسعار الطاقة المستهلكة محلياً التي صعدت بنسبة 34% بالمقارنة على أساس سنوي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك