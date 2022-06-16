خاص.. تفاصيل ميزانية الحكومة الليبية برئاسة “باشاغا”

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخةٍ من مشروع ميزانية الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء بمدينة سرت.

وقد بلغ إجمالي استخدامات الميزانية العامة 89,689,376 مليار دينار، منها في الباب الأول 43,790,146,000مليار دينار للمرتبات ومافي حكمها، وقد خصّصت الحكومة 11,049,230,000 مليار دينار للباب الثاني المتعلّق بنفقات التسيير والتجهيز والتشغيل.

انتقالاً إلى الباب الثالث والخاص بمشروعات الأعمال الجديدة والتحول بقيمة 15,900,000,000 مليار دينار، كما خصّصت الحكومة للدعم مبلغ 18,950,000,000 مليار دينار.

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