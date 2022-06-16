خاص.. بالأرقام تعرف على قيمة الفائض المتوقع بميزانية حكومة “باشاغا” .. وهذه التفاصيل

تضمنت الميزانية المعتمدة اليوم من قبل مجلس النواب والتي تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليها الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022 حسب مشروع ميزانية الحكومة الليبية، حيث بلغ صافي إيرادات الموارد النفطية التي يتوقع تحقيقها 90,786,000,000 مليار دينار.

ومن الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات التي ستغطي النفقات الضرائب المباشرة وغير المباشرة بقيمة 1,400,000,000 مليار دينار، إيرادات الرسوم الجمركية 750,000,000 مليون دينار، إيرادات الاتصالات 450,000,000 مليون دينار، مليار دينار من أرباح مصرف ليبيا المركزي، حصة الخزانة العامة من بيع المحروقات بالسوق المحلي 350,000,000 مليون دينار، الإيرادات ورسوم الخدمات العامة 326,405,000 مليون دينار بإجمالي يصل إلى 4,276,405,000 مليار دينار.

لتبلغ الإيرادات النفطية والسيادية المتوقعة مجتمعةً 95,062,405,000 مليار دينار بفائض قيمته 5,373,029,000 مليار دينار.





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