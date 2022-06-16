العامة للكهرباء تعلن عن إطلاق مشروع محطة للطاقة الشمسية في ليبيا

تم اليوم الأربعاء الإعلان عن إطلاق مشروع للطاقه الشمسية في منطقة السدادة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة الطاقات المتجددة وعضو مجلس إدارة الشركة والمدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة توتال انرجي الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات.

حيث يأتي هذا المشروع في إطار التعاون المشترك مع جهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لادماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية.

كما أكد “العبدلي” بأن هذا المشروع هو الأول والاضخم في ليبيا وأننا اليوم ننطلق فعليا في هذا المشروع، ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة إننا نسعى لمواكبة التطور واستغلال مصادر الطاقة النظيفة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لسنة 2022 والتي تهدف إلى ادماج ما قيمته 25% من القدرات الإنتاجية.

وأعرب المدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة توتال انرجي عن شكره للشركة العامة للكهرباء واللجنة التى تم تكليفها للتحاور معنا وقال من المهم أن أكون هنا وإن فرقنا ستعمل على إنجاز هذا المشروع .

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