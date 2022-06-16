خاص.. “عون” يراسل الدبيبة لقيام صنع الله بحجب التقارير اليومية الخاصة بالإنتاج عليه.. والتسبب في خسائر كبيرة جداً

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، وذلك بخصوص وقف مخالفات رئيس مؤسسة النفط “مصطفى صنع الله” للقوانين والقرارات المنظمة للقطاع، وذلك لحجبه التقارير اليومية الخاصة بالإنتاج عن وزارة النفط .

وقال عون أن صنع الله قد سبب من الكوارث الفنية لمكامن الحقول النفطية بعدم إتباع قانون النفط ولوائحه وجرائم إقتصادية بالإحتفاظ بعشرة مليارات وتسعمائة مليون دينار ليبي عند شركات أجنبية لمدة 16 شهراً وضيع معها أرباح هذه الأموال وتعسف غير مسبوق ضد العديد من العاملين بقطاع النفط ما يستوجب إتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة لوقف هذا العبث وحفظ حقوق ومصالح الدولة الليبية .

حيث طالب بإلحاح شديد وضع حد لهذه التصرفات الغير القانونية ووقفه عند حده حفاظاً على ما تبقى من قطاع النفط وعدم قبول أي مراسلات منه مباشرة وتوجيه المراسلات لوزير النفط لكي يعرف حدود وحجمه ويطبق القوانين السارية المفعول.

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