صعود الدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 16 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 16 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8319 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0416 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8708 دينار، والدولار الكندي 3.7433 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2796دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2876 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3155 دينار، والدينار التونسي 1.5566 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4767 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 16 يونيو 2022: