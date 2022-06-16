شكشك يصدر منشوراً بخصوص الإلتزام بإجراءات التعاقد بطريق المناقصة العامة

أصدر رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” كتاب لرئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة، وذلك بشأن الالتزام بإجراءات التعاقد بطريق المناقصة العامة كأصل عام.

حيث يهيب ديوان المحاسبة لكافة الجهات الخاضعة لرقابته بضرورة التقيد بالتشريعات المنظمة لإجراءات التعاقد ذات الطابع الإداري، وذلك باللجوء إلى الطريق المناقصة العامة كأصل عام في تعاقدتها وعدم العدول عن ذلك إلا وفق المبررات والدواعي المنصوص عليها في المادة رقم “10” من لائحة العقود الإدارية.

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