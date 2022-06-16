خاص..محلل ايطالي لصدى: قرار تمويل “الحبري” لحكومة باشاغا ليس واضحاً والمركزي طرابلس هو الشرعي الوحيد

صرح المحلل الإيطالي والمستشار الإستراتيجي دانييل روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس حيث قال: إن مشكلة حكومة باشاغا هي أنها فشلت في الوقت الحالي في دخول إلى العاصمة طرابلس ولذلك لاننسى بأنه جميع المؤسسات المهمة موجودة في طرابلس المصرف المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط ، المؤسسة الليبية للإستثمار. إلخ .

وأكد روفينيتي لصدى الاقتصادية إن ما ورد في جلسة أمس عن البرلمان بخصوص تمويل نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي لحكومة باشاغا فإنه هذا القرار ليس واضحاً بعد ولا أعتقد ذلك لأن المصرف المركزي هو الشرعي والوحيد فقط في طرابلس .

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