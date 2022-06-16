شركة الخليج تشرع في صيانة الأسلاك الكهربائية بحقل النافورة

شرعت وحدة الكهرباء بحقل النافورة التابع لشركة الخليج العربي للنفط، في تركيب الشدادات والعوارض الحديدية والعوازل، وسحب الأسلاك الكهربائية، لعدد خمس آبار بمنطقة التعاقد 91.

وأفادت الشركة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أن هذه الخطوة تأتي بعد الانتهاء من مرحلة الحفر وتثبيت الأعمدة، مشيرةً إلى أنها تتوقع الانتهاء من إنجاز جميع أعمال الربط الكهربائي لهذه الآبار وعودتها للإنتاج نهاية الشهر الجاري.

وأضافت الشركة أن عملية التركيب تمت تحت إشراف مباشر من مراقب الحقل ومنسقي الصيانة بحقل النافورة، وتقديم الدعم اللوجستي من أقسام الهندسة والإنشاءات، والنقل.

يشار إلى أن الآبار الخمس (G242)، (G246)، (G292)، (G318)، (G316) تقع ضمن منطقة التعاقد 91 والتي تم تغييرها من نظام الرفع بالغاز (GAS LIFT) إلى نظام المضخات الغاطسة (ESP).

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