انعقاد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المكلفة من وزارة الزراعة

طرابلس 16 يونيو 2022 (وال) _ عقد وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد بشير التركي “، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع (بروزار) المكلفة من الوزارة و أعضاء اللجنة ومندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وكذلك مندوب عن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بحضور السفارة الإيطالية والسادة المستشارين بالوزارة.

وجاء هذا الاجتماع لوضع الأسس التنفيدية واعتماد الميزانية، لانطلاق إعادة تنمية مناطق الجنوب الليبي، والتي تستهدف صغار المزارعين والمربين وكذلك التنمية الريفية. (وال _ طرابلس) ع م

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