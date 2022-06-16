أبرز ما جاء في كلمة “الدبيبة” خلال اجتماع مجلس الوزراء

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”: تابعنا خلال الأيام الماضية انطلاق منظومة تسجيل التأمين الصحي للمتقاعدين والتي انطلقت قبل فترة ولا تزال تستقبل الطلبات، حيث اجتمعنا يوم الأمس مع وزير الداخلية لمتابعة زيادة مرتبات العاملين بالوزارة.

وأضاف بالقول: الحفاظ على استمرار وصول منحة الزوجة والأبناء لمستحقيها قبل عيد الأضحى المبارك، إلى جانب معالجة مشاكل شركة البريقة ببناء خزانات بديل عن الذي دمر في عام 201‪4 والتي لم تتم صيانتها من ذلك الوقت واصبحت عائق حقيقي، كما تم التحاور مع رئيس مؤسسة النفط لتخصيص مبلغ لهذا الشأن.

وتابع بالقول: هذه بعض خطوات الحكومة المتواصلة لخدمة الشعب، كما سيتم عقد الأسبوع القادم اجتماعاً مع مدراء فروع مصرف الادخار في كافة المناطق لمتابعة ما تم اتخاده من خطوات لتنفيذ برنامج القروض التي ستصل لمستحقيها، لتسهم في حلحلة مشاكل السكن الضاغطة على شبابنا والأسر المعوزة ليتم الاستفادة من حقوقهم المتأخرة في الحصول على دعم الدولة ومؤسساتها من سنوات بسبب الإنقسام والحروب والخلافات.

وختم حديته قائلاً: قد بدأت الاختبارات الأولية لمحطة مصراتة، وستشهد الاسبوع القادم محطة غرب طرابلس وسنبدأ في تجريبها وتشغلها ودخولها للشبكة.

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