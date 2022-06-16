“العابد” يؤكد على عزم الوزارة بتطبيق قانون توظيف أبناء الشهداء والمفقودين

عقد وزير العمل والتأهيل “علي العابد” اليوم الخميس اجتماعًا مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين “محمود الهري” ومستشار رئيس الهيئة “الطيب القمودي” وعضو لجنة التواصل بالهيئة “علي المبروك” وبحضور وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة “حامد الفيجيجي “ومستشار وزير العمل “السائح أبودربالة”.

حيث أشار العابد إلى أنه سيتم التأكيد على جميع الإدارات المعنية بالتدريب بتضمين عدد من أسر الشهداء والمفقودين في البرامج والمشاريع التدريبية التي تقوم بها الوزارة.

وأكد كذلك على أهمية تأهيل وإدماج المبتورين وأسر الشهداء ضمن المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، وعلى أن الوزارة عازمة على تطبيق قانون رقم 1 لسنة 2014م فيما يتعلق بتوظيف أبناء الشهداء والمفقودين .

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