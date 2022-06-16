ديوان المحاسبة يجتمع مع سكرتير سفارة المملكة الهولندية في ليبيا

اجتمع وكيل ديوان المحاسبة طرابلس “علاء الدين المسلاتي” اليوم الخميس، مع سكرتير سفارة المملكة الهولندية في ليبيا “ادريان فان ” وبحضور مدير البرنامج وأعضاء الفريق المكلف بالخصوص.

تناول الاجتماع مناقشة نتائج زيارة العمل التي اجراها ديوان المحاسبة إلى محكمة الحسابات الهولندية والتي اثمرت عن توقيع الاتفاقية المشار اليها ، حيث أكد الوكيل على نجاح هذه الزيارة والحرص على تفعيل الاتفاقية بما ينعكس على تطوير أساليب العمل في الديوان وتبادل الخبرات في هذا المجال ،

ومن جهة أخرى أكد سكرتير السفارة الهولندية على أهمية هذه الاتفاقية والتي تمثل باكورة التعاون الفني المهني بين أعلى جهاز للرقابة المالية في ليبيا ونظيره في المملكة الهولندية ، وأن زيارته هذا اليوم لديوان المحاسبة ترتكز على حرص السفارة الهولندية على تقديم كافة التسهيلات والتنسيق المطلوب لانجاح بنود الاتفاقية وبما ينعكس على مواصلة النجاحات التي تحققها هذه المؤسسة المهنية المناط بها تدعيم الشفافية وتحقيق الرقابة على المال العام.

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