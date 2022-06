متوقف بالكامل تقريبا.. واشنطن بوست تتحدث عن انتاج النفط في ليبيا

قالت صحيفة واشنطن يوست إن إنتاج النفط الليبي توقف بالكامل تقريبا بسبب الجمود السياسي، في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية بشأن إمدادات الخام.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى تقديرات وزارة النفط والغاز هذا الأسبوع والتي أكدت فيها أن إنتاج البلاد من النفط انخفض بأكثر من 85%، حيث يبلغ الإنتاج الآن ما بين 100 ألف إلى 150 ألف برميل يوميا، بعد أن كان الإنتاج عند 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.

وأضافت واشنطن بوست أن انخفاض الإنتاج يفرض مزيدا من الضغط على السوق العالمية التي شهدت قفزة بنسبة 50% في سعر برميل خام برنت هذا العام، بما يصل إلى ما يقرب من 120 دولارا في وقت تبحث فيه أوروبا عن بدائل للطاقة الروسية من مصادر في إفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن بعض المختصين في الشان الليبي قولهم إن إغلاق حفتر للمنشآت النفطية يهدف إلى تجويع حكومة الوحدة والضغط على الولايات المتحدة وأوروبا، ولفتت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها حفتر مثل هذا التكتيك تجاه القوى الدولية.

وأوضح المختصون أن مرتزقة فاغنر الروس الذين يعملون إلى جانب حفتر منذ 2019 يتمتعون بنفوذ في بعض المنشآت النفطية منذ 2020، وأكدوا أن موسكو ستستفيد لأن أوروبا لا تزال تعتمد على الطاقة الروسية وذلك يشجع حفتر وداعميه الروس وربما يزعزع الاستقرار.

