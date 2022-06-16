اقتصاد

خاص.. مخصصات عدد من الوزارات بميزانية الحكومة الليبية بقيادة “باشاغا”

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مخصصات لعدد من الوزرات بميزانية الحكومة الليبية برئاسة “باشاغا” .

  • حيث إن إجمالي وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها 148.800 مليون
  • وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها بلغ 63.800 مليون
  • وزارة المواصلات والجهات التابعة لها حوالي 45.800 مليون
  • وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها بلغ 34.500 مليون
  • وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها بلغ 26 مليون
  • وزارة الثقافة والفنون والجهات التابعة لها حوالي 19 مليون
  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها 287.500 مليون‪
  • وزارة التعليم التقني والفني والجهات التابعة لها 126‪ مليون
  • وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها 20.300 مليون
  • وزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها 26 مليون
  • وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها 11 مليون
  • وزارة الاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة لها 7.500 مليون
  • وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها 50.800 مليون
  • وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة لها بلغ 17.550 مليون
  • وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها حوالي 33.500 مليون
  • وزارة الأشغال العامة والجهات التابعة لها بلغت 14.500 مليون
  • وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها بلغ 6 مليون
  • وزارة السياحة والجهات التابعة لها بلغ 8.800 مليون
  • وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها 8 مليون
  • وزارة الرياضة والجهات التابعة لها 156‪ مليون
  • وزارة الشباب والجهات التابعة لها 37 مليون
  • وزارة البيئة والجهات التابعة لها 8 مليون

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صحيفة صدى الاقتصادية

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