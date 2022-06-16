خاص.. مخصصات عدد من الوزارات بميزانية الحكومة الليبية بقيادة “باشاغا”

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مخصصات لعدد من الوزرات بميزانية الحكومة الليبية برئاسة “باشاغا” .
- حيث إن إجمالي وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها 148.800 مليون
- وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها بلغ 63.800 مليون
- وزارة المواصلات والجهات التابعة لها حوالي 45.800 مليون
- وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها بلغ 34.500 مليون
- وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها بلغ 26 مليون
- وزارة الثقافة والفنون والجهات التابعة لها حوالي 19 مليون
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها 287.500 مليون
- وزارة التعليم التقني والفني والجهات التابعة لها 126 مليون
- وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها 20.300 مليون
- وزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها 26 مليون
- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها 11 مليون
- وزارة الاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة لها 7.500 مليون
- وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها 50.800 مليون
- وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة لها بلغ 17.550 مليون
- وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها حوالي 33.500 مليون
- وزارة الأشغال العامة والجهات التابعة لها بلغت 14.500 مليون
- وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها بلغ 6 مليون
- وزارة السياحة والجهات التابعة لها بلغ 8.800 مليون
- وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها 8 مليون
- وزارة الرياضة والجهات التابعة لها 156 مليون
- وزارة الشباب والجهات التابعة لها 37 مليون
- وزارة البيئة والجهات التابعة لها 8 مليون
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