خاص.. مخصصات عدد من الوزارات بميزانية الحكومة الليبية بقيادة “باشاغا”

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مخصصات لعدد من الوزرات بميزانية الحكومة الليبية برئاسة “باشاغا” .

حيث إن إجمالي وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها 148.800 مليون

وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها بلغ 63.800 مليون

وزارة المواصلات والجهات التابعة لها حوالي 45.800 مليون

وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها بلغ 34.500 مليون

وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها بلغ 26 مليون

وزارة الثقافة والفنون والجهات التابعة لها حوالي 19 مليون

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها 287.500 مليون‪

وزارة التعليم التقني والفني والجهات التابعة لها 126‪ مليون

وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها 20.300 مليون

وزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها 26 مليون

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها 11 مليون

وزارة الاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة لها 7.500 مليون

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها 50.800 مليون

وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة لها بلغ 17.550 مليون

وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها حوالي 33.500 مليون

وزارة الأشغال العامة والجهات التابعة لها بلغت 14.500 مليون

وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها بلغ 6 مليون

وزارة السياحة والجهات التابعة لها بلغ 8.800 مليون

وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها 8 مليون

وزارة الرياضة والجهات التابعة لها 156‪ مليون

وزارة الشباب والجهات التابعة لها 37 مليون

وزارة البيئة والجهات التابعة لها 8 مليون





















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