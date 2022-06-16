خاص: تعرّف على مخصصات وزارة العدل بالحكومة الليبية والجهات التابعة لها

وزارة العدل التي تحقق إيرادات بقيمة 6 مليون دينار عبر ديوان الوزارة الذي ينفق بدوره ف الباب الأول 585 مليون دينار والثاني 125 مليون دينار.

والجهات التي تتبعها بدءاً من مصلحة التسجيل العقاري في الباب الأول الخاص بالمرتبات 45 مليون دينار والنفقات التسييرية بمبلغ 4 مليون دينار، إدارة قضايا الحكومة 6 مليون دينار من الباب الأول و 140 مليون دينار تبعاً للباب الثاني، مركز الخبرة القضائية والبحوث 55 مليون مرتبات و 5 مليون دينار نفقات تيسيرية، جهاز الشرطة القضائية 300 مليون مرتبات و150 مليون دينار ضمن النفقات التسييرية، المعهد العالي للقضاء 1,400 مليون للمرتبات و4 مليون للنفقات التسييرية، مركز المعلومات والتوثيق 1,400 مليون المرتبات ومليون دينار للنفقات التسييرية للمركز.

ليبلغ إجمالي المخصصات 993,800 مليون دينار الباب الأول، و 429 مليون دينار الباب الثاني من نفقات الوزارة التسييرية.

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