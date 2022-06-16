مصدر لـ218: ناقلة ستصل السبت إلى ميناء رأس لانوف لتحميل مليون برميل نفط

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريح خاص لــ218، عن خروج ناقلة النفط “سيروس ويرور” صباح الخميس من ميناء ليفورنو الإيطالي متجهة إلى ميناء رأس لانوف النفطي، بهدف شحن مليون برميل نفط يوم السبت المقبل، رغم إغلاقه من محتجين الأسبوع الفائت.

وأضاف المصدر ذاته في حديثه لـــ218، أن مفاوضات جادة تجري بين المؤسسة النفطية والمحتجين، بهدف السماح بدخول الناقلة ظهر السبت لتفادي أي غرامات مالية وضمان الإيفاء بوعودها تجاه الشركاء الدوليين.

وتعاني ليبيا من سلسلة إغلاقات، نفذها محتجون في عدد من الموانئ والحقول النفطية منذ منتصف أبريل الماضي، تسببت في خفض الإنتاج إلى 600 ألف برميل يومياً مقابل 1.250مليون برميل في مارس 2022

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