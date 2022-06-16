الشركة العامة للكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع بلدي مصراتة

اجتمع اليوم الخميس 16 يونيو ، بمقر المجلس البلدي مصراتة عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس لجنة إستهلاك الطاقة الكهربائية “عمر القايد” ، وعميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري” ومدير الإدارة العامة للخدمات المستهلكين ، وعدد من مهندسين الإدارة العامة للمستهلكين الوسطي ، بالإضافة إلى أعضاء ، بإلاضافة إلى أعضاء المجلس البلدي مصراتة .

وتم خلال هذا الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الشركة العامة للكهرباء والمجلس بلدي مصراتة بخصوص إتخاذ جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الإستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية ، وحدد البلدية يوم الأحد القادم موعداً لتنسيق لانطلاق الحملة .

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