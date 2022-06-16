بحضور شكشك..الكوميسا تعتمد تقرير المراجعة الخارجية لحساباتها

اعتمدت منظمة الكوميسا، الخميس، تقرير المراجعة الخارجية لحسابات الأمانة العامة للعام المالي 2020، الصادر عن مجلس المراجعين الخارجيين، وذلك بمقرها بالعاصمة الزامبية لوساكا بحضور رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك.

وشارك في إعداد تقرير المراجعة الخارجية للأمانة العامة للكوميسا فريق مراجعين من أربعة أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة في أفريقيا، من بينها ديوان المحاسبة الليبي، بالإضافة إلى كينيا – الكونغو – اسواتينا، حيث تمت التوصية باعتماد التقرير على أن يتابع مجلس المراجعين الخارجيين تنفيذ الملاحظات الواردة به، ضمن أعمال المراجعة التي سيتم إجراؤها عن العام المالي اللاحق.

وتضم منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا 21 دولة أفريقية، يقطنها نحو 586 مليون نسمة، وهي أكبر سوق للتجارة والاستثمار في أفريقيا.

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