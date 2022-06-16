خاص: بالتفاصيل.. مخصصات وزارة التخطيط والمالية للحكومة الليبية ضمن ميزانية العام 2022

تحصلّت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تفاصيل المبالغ المخصصة لوزارة التخطيط والمالية والجهات التابعة لها للحكومة الليبية ضمن ميزانية العام 2022.

وذلك بدايةً من ديوان وزارة المالية والتخطيط، ومراقبة الخدمات المالية بالمناطق، ومكاتب التخطيط بالمناطق، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، ومصلحة أملاك الدولة، ومعهد التدريب المالي والمحاسبي، ومصلحة المساحة، ومصلحة الإحصاء والتعداد، والمركز الوطني للمواصفات، والمعايير القياسية، والمركز الليبي للاعتماد، ومعهد التخطيط، والأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية، وصندوق تصفية الشركات العالمية والأجهزة المنحلة، والمساهمات في المؤسسات المالية الدولية، ومكتب استرداد أموال الدولة الليبية واسترداد الأصول المنهوبة، ومرتبات وقروض محدودي الدخل وشهداء الواجب، ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، ومركز الدراسات المالية والتدريب على العمليات المالية، وديون العلاج في الخارج، وجهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية، ومعهد التدريب والدراسات الجمركية، وتشغيل وصيانة المراكز الإدارية الحكومية، وتسوية مستحقات مرتبات الموظفين بالقطاعات.

حيث بلغ إجمالي الإيرادات لكل هذه المؤسسات 20,380 مليون، والباب الأول 1,131 مليار، والثاني 1,696 مليار .

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