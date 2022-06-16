وزير الموارد المائية يبحث تنفيذ العقد المُبرم مع بلدية مرادة منذ عام 2018

طرابلس 16 يونيو 2022 (وال)- عقد وزير الموارد المائية طارق عبد السلام بوفليقه بديوان الوزارة في طرابلس اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بحضور عميد بلدية مرادة مصطفى محمد الزواوي، ورئيس جهاز حفر وصيانة الآبار، ومشايخ وأعيان المدينة، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة.

وكشف رئيس جهاز حفر وصيانة الآبار عن تعثر حفر الآبار بالمنطقة، نظرًا لعدم استجابة المقاولين، وأعطى التعليمات لجهاز الحفر مهلة شهر والإلتزام بالمدة والبدء في العمل.

وناقش الوزير خلال الاجتماع العقد المُبرم مع بلدية مرادة عام 2018، في حين شدد أعيان ومشايخ مرادة؛ على ضرورة تنفيذ وترحيب محطة التحلية في أسرع وقت ممكن، وحفر الآبار بالمنطقة نظرًا للمعاناة التي يُعاني منها أهالي بلدية مرادة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على توريد وتركيب محطة التحلية ببلدية مرادة، وحل كل العراقيل التي تواجه الشركة المنفذة، وإتمام كافة الإجراءات الإدارية والمالية لها من أجل البدء في تنفيذ العقد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة الموارد المائية والمجلس البلدي مرادة وديوان المحاسبة والجهة المنفذة، لإزاحة العوائق والعراقيل لتنفيذ العقد. (وال) أ م/ ر ت

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