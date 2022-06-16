خاص: بالأرقام..تفاصيل مخصصات الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الليبية ضمن ميزانية العام 2022

تحصّلت صحيفة صدى الاقتصادية على مخصّصات وزارة الداخلية والجهات التابعة لها ضمن ميزانيات الجهات العامة التابعة للحكومة الليبية.
ديوان الوزارة بإيرادات 2 مليون دينار، مخصصات الباب الأول مليار و200 مليون دينار؛ الباب الثاني 120 مليون دينار.
مديريات الأمن بالمناطق: الباب الأول 1,760 مليار دينار، النفقات التسييرية 80 مليون دينار.
جهاز قوة العمليات الخاصة: 32 مليون للمرتبات، 2 مليون للنفقات التسييرية.
جهاز المباحث الجنائية: 70 مليون للمرتبات، 10 مليون للنفقات التسييرية.
جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: 80 مليون للمرتبات، 10 للنفقات التسييرية.
جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار: 30 مليون للمرتبات و5 مليون للنفقات التسييرية.
جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية: 29 مليون للمرتبات، 2 مليون دينار للنفقات التسييرية.
جهاز حراسة المرافق التعليمية: 140 مليون للمرتبات، 5 مليون للنفقات التسييرية.
الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية: 3 مليون دينار للمرتبات، 2,5 مليون دينار للنفقات التسييرية.
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية: 95 مليون للمرتبات، 8 مليون دينار للنفقات التسييرية.
هيئة السلامة الوطنية: 180 مليون دينار للمرتبات، 8 مليون للنفقات التسييرية.
مصلحة الأحوال المدنية: الإيرادات 3 مليون دينار، المرتبات 690 مليون دينار، النفقات التسييرية 12 مليون دينار.
مصلحة الجوازات والجنسية: الإيرادات 70 مليون دينار، 200 مليون للمرتبات، النفقات التسييرية 12 مليون دينار.
مصلحة أمن المرافق والمنشآت: إيرادات بقيمة 35 مليون دينار، مخصصات 100 مليون للباب الأول و 20 مليون دينار للباب الثاني.
مركز المعلومات والتوثيق: 500 ألف دينار للباب الأول، ومليون دينار للباب الثاني.
مركز رعاية وحماية المدمنين: مليون دينار مرتبات و1,1 مليون للنفقات التسييرية.
الجهاز العام للشرطة الزراعية: 10 مليون دينار للمرتبات، 5 مليون دينار للنفقات التسييرية.
بإجمالي يتضمن 110 مليون من الإيرادات، 4,620,500 مليار دينار ضمن باب المرتبات، 303,600 مليون دينار ضمن الباب الثاني المخصص للنفقات التسييرية.
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