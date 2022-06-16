مجلس الوزراء يعتمد جدول المرتبات ويعطي الإذن لوزارة الاقتصاد بشأن إنشاء منطقة حرة

صرح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” خلال مؤتمر الصحفى ، أنه تم اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء إقرار وإعتماد جدول المرتبات الموحد للوحدات الإدارية تحقيقاً لمبدا العدالة الاجتماعية ، وجاء هذا القرار بعد تشكيل لجنة وزارية لدراسة لدارسة الموضوع واستناداً على قانون العمل رقم 12 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية التي تمنح اختصاص مجلس الوزراء إصدار جدول المرتبات ، وكما تم إحالة الجدول لمجلس النواب لكي يتم إصداره كقانون ولكن لم يتم إقراره من قبل المجلس .

وأضاف “حموده” أنه تم اليوم الموافقة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إنشاء منطقة حره بمدينة الخمس للأغراض التجارية والخدمية لما تمتلكه المنطقة من مقومات كونها نقطة توقف لحركة الملاحة العالمية .

كما تم منح الأذن للمنطقة الحرة مصراتة بإجراء التعديلات على الوائح المنظمة للعمل بالمنطقة مما يؤدي إلى الإنتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني .

وتابع “حمودة” أنه قدم تم منح الإذن لوزارة النفط والغاز بشأن إجراءات الدراسات الفنية والاقتصادية بشأن إجراء لجدوى إنشاء مشروع أنبوب غاز من دولة نيجيريا عبر النيجر أو تشاد إلى أوروبا .

وأكد خلال قوله أنه تم إعطاء الإذن لشركة العامة للكهرباء بتوقيع إتفاقية الطاقة مع AG لطاقة بخصوص مشروع غدامس لطاقة الشمسية بسعة إجمالية 200 ميغاوات .

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