مالية الوحدة تنشر تقرير الشفافية المالية عن أول 5 أشهر من 2022

نشرت وزارة المالية في حكومة الوحدة، الخميس، تقرير الشفافية والأفصاح المالية العامة، منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر مايو.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات المالية المحققة بلغ أكثر من 55 مليار و350 مليون دينار، شكلت منهم إيرادات النفط لوحدها 53 ملياراً و515 مليون دينار، فيما توزعت باقي الإيرادات على قطاعات أخرى.

وبحسب البيانات الحديثة لوزارة المالية، فإن الإنفاق العام عن الفترة ذاتها بلغ أكثر من 28 ملياراً و633 مليون دينار، شكلت منها المرتبات ما نسبته 58.6% بقيمة مالية قدرها 16 ملياراً و791 مليوناً، فيما بلغ الإنفاق على الدعم 9 مليارات و609 ملايين، بينما أنفقت الحكومة على باب التنمية 117مليوناً و 896 ألف دينار، بينما سيل لباب النفقات التسييرية ما قيمته ملياران و114 مليوناً.

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